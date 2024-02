Ministro-chefe da Casa Civil se reúne com autoridade do Tesouro dos EUA para fortalecer a relação bilateral

O ministro-chefe da Casa Civil, Nicolás Posse

Posse e Shambaugh “repassaram o progresso do governo argentino na estabilização da economia do país e o responsável norte-americano reconheceu as reformas que o governo argentino está realizando”, informou a assessoria de imprensa da Casa Civil.O objetivo da visita de Posse é "fortalecer a relação bilateral entre o nosso país e os Estados Unidos da América; as reuniões fazem parte de uma série de intercâmbios previamente programados que foram fortalecidos desde o Fórum Econômico Mundial em Davos", acrescenta o relatório.A reunião ocorreu antes do encontro que Posse teve com a número dois do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath, no âmbito da sua visita aos Estados Unidos.A importância da reunião reside no fato de o Conselho de Administração do FMI analisar o acordo técnico alcançado com a Argentina no âmbito da sétima avaliação do Programa de Facilidades Ampliadas, que permitirá a liberar imediatamente um desembolso de 4,7 bilhões de dólares, que será utilizado para o pagamento da dívida externa, com vencimento em dezembro, janeiro e abril.