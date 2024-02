Entra em vigor o programa de preços Cuota Simple, que substituirá o Ahora 12

Programa Cuota Simple

A taxa será de 85% sobre a Taxa Nominal Anual (TNA) do Banco Central (BCRA), atualmente de 110%, sendo ajustada automaticamente de acordo com a variação desta última. Ou seja, com o percentual subsidiado pelo Estado, a taxa da Quota Simples seria de 93,5%.Com o Cuota Simple, o consumidor poderá parcelar suas compras em um universo que abrange 30 categorias de produtos de fabricação nacional, incluindo linha branca; vestuário, calçado e artigos de couro; celulares com tecnologia 4g; móveis; serviços educacionais; colchões; pneus, acessórios, kit de conversão de veículos a gás GNC e peças de reposição para automóveis e motocicletas; além de televisores e monitores.Seu alcance será nacional e estará disponível todos os dias da semana nas lojas físicas e virtuais participantes.A medida surge como resultado do trabalho compartilhado entre o BCRA, as instituições bancárias e a área do Comércio, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico, incentivando o investimento produtivo e a procura de bens e serviços através da concessão de facilidades de pagamento em taxas fixas.Seguindo o histórico do programa antecessor, as três e seis parcelas são as mais escolhidas pelos consumidores, totalizando 80% das transações, por isso foi acordado optar por essas parcelas.