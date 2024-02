Sociedade

01-02-2024 10:20 - SOCIEDADE

Perante a onda de calor, o Museu de Arte Moderna de Buenos Aires abre gratuitamente e oferece “um refúgio sem calor”

O Museu Moderno de Buenos Aires, localizado no bairro de San Telmo, anunciou que faz parte da Rede de Refúgios Climáticos da Cidade de Buenos Aires, portanto em dias com temperaturas superiores a 35 graus abrirá gratuitamente para quem procura um lugar com menos calor e queira se hidratar perante a onda de calor.