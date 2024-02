Governo espera obter aprovação para a Lei “Bases” e seus artigos mais discutidos

Câmara dos Deputados

Além disso, o porta-voz antecipou que o Executivo vai recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça a decisão que declarou a inconstitucionalidade de todos os artigos do capítulo trabalhista do decreto de necessidade e urgência (DNU) 70/2023.Na sua já tradicional entrevista coletiva, o porta-voz analisou os principais assuntos da ordem do dia, entre os quais teve lugar de destaque o tratamento legislativo do projeto de lei “Bases”, uma lei com quase 900 artigos que inclui vários temas como a delegação de poderes ao presidente, a privatização das empresas públicas, a Justiça, a Economia e as leis trabalhistas, entre outros.A Câmara dos Deputados iniciou o debate do texto-base, após o qual ele deverá ser colocado em votação e depois encaminhado ao Senado nacional, que também poderá incorporar reformas e devolvê-lo aos deputados para a aprovação.