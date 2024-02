Embaixador Daniel Scioli foi nomeado Secretário de Turismo pelo presidente Milei

O embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli

O anúncio foi feito pelo ministro do Interior, Guillermo Francos, que compartilhou a foto de um encontro entre Milei e Scioli na Casa do Governo. “Obrigado, Daniel, pela grande tarefa desempenhada pelo nosso país como embaixador no Brasil, reconhecido por todos os setores, e por deixar esse destino para se juntar à nossa equipe onde temos certeza que você fará uma enorme contribuição”, disse o ministro Francos através de suas redes sociais.Scioli, por sua vez, agradeceu a “responsabilidade” que lhe foi confiada de “agregar experiência e compromisso neste momento do país”, como destaca em sua conta na rede social X.O chefe da pasta política convocou Scioli para “assumir” a área do Turismo devido ao seu amplo “conhecimento” na matéria, em uma área que funcionará sob a órbita do Ministério do Interior.Para a Embaixada da Argentina no Brasil, entretanto, ainda não foi nomeado um substituto. Scioli manteve o cargo de embaixador no Brasil durante a mudança de governo, e a própria chanceler Diana Mondino manifestou sua satisfação com a gestão diplomática do ex-governador de Buenos Aires por dois mandatos (2007-2015) e candidato presidencial pelo peronismo nas eleições de 2015.O corredor de motonáutica foi um dos arquitetos da reaproximação entre os governos de Milei e Luiz Inácio "Lula" Da Silva, a partir da viagem que Mondino fez a Brasília antes da posse do governo de La Libertad Avanza (LLA), para se encontrar com o funcionário brasileiro Mauro Vieira, no Palácio do Itamaraty.