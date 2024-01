Governo argentino diz que “não há nenhum obstáculo” para que a lei ônibus de “Bases” seja aprovada amanhã pelos Deputados

O presidente Javier Milei

“O capítulo fiscal (da lei) foi retirado e, efetivamente, as questões econômicas não fazem parte da discussão neste momento. Agora não deve haver nenhum obstáculo para que a lei seja aprovada", disse o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, na sua habitual conferência de imprensa na Casa Rosada.O porta-voz do presidente Javier Milei, referiu-se ao anúncio feito na sexta-feira pelo ministro da Economia, Luis Caputo, de retirar do projeto de lei “Bases” as reformas fiscais propostas pelo Governo e que parte da oposição dos Deputados rejeitou, posição que colocou em risco a discussão do regulamento e a eventual aprovação na sessão marcada para amanhã.Por essa razão, rejeitou que os governantes tenham deixado aberta a possibilidade de compartilhar o Imposto PAÍS com as províncias, como surgiu após uma reunião realizada ontem na cidade de Buenos Aires com um grupo de governadores e legisladores da oposição.