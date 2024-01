O guitarrista de jazz estadunidense Russell Malone chega ao país para tocar no festival Summertime

Russell Malone

O músico, de 60 anos e mais de três décadas na ribalta do género, integra atualmente o trio do contrabaixista Ron Carter, depois de ter tocado também com Jimmy Smith, Diana Krall, Benny Green, Harry Connick Jr., Bobby Hutcherson, Hank Jones, Bill Frisell, Wynton Marsalis, Branford Marsalis, Kenny Barron, Sonny Rollins e muitos outros.Malone também possui discografia própria com 13 títulos publicados entre 1992 e 2016, onde mostrou o papel principal de seu violão, com o selo de sua própria sonoridade.O músico (que visitou a Argentina como parte do grupo de Carter e também como solista em Setembro de 2022) se apresenta no domingo, dia 11, e na segunda-feira, dia 12, no Bebop Club (rua Uriarte 1658) na companhia dos instrumentistas locais Mariano Loiácono (trompete), Pablo Raposo (piano), Mauricio Dawid (contrabaixo) e Juan Chiavassa (bateria) e com o saxo tenor de Sebastián Loiácono como convidado.