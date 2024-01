A cidade de Buenos Aires atinge níveis históricos de turistas internacionais

“Com os registros de dezembro, o balanço final do ano apresentará níveis semelhantes aos 2,93 milhões de turistas que vieram à cidade em 2019, um ano recorde nesse sentido, coroando uma plena recuperação da indústria turística de Buenos Aires”, informou o Entur.Entre janeiro e novembro de 2023, 25% dos turistas chegaram do Brasil, principal emissor de turistas da região, seguido pelo Uruguai, com 17%; Chile, com 12%; Estados Unidos, com 11%, e Peru, com 5%. A cidade também recebeu turistas da Costa Rica, Equador, Chile, Peru, México e Canadá, embora em menor proporção.A recuperação também foi alavancada pela actividade dos navios cruzeiros, com uma despesa média diária por passageiro estrangeiro de cruzeiro de quase 110 dólares e 55 dólares por cada visitante local, e que prevê na temporada 2023-2024 a entrada no porto da capital nacional de 439 mil passageiros, o que representa 26% a mais em comparação com os 348 mil da temporada passada.Paralelamente, Buenos Aires ficou em primeiro lugar na América na última edição do ranking da Associação Internacional de Congressos e Convenções (ICCA), com um total de 66 eventos aprovados, promovendo o turismo de negócios, e voltando assim a ocupar o primeiro lugar na América Latina pelo 13° ano consecutivo e é a 18º cidade com mais eventos ICCA no mundo.A cidade de Buenos Aires possui mais de 7.000 bares e restaurantes, 287 teatros, 380 livrarias, 150 museus, embora se destaquem os lugares tradicionais, surgem também outros locais específicos como cafés de especialidades, escolas de tango e milongas, teatros independentes, speakeasy ou rooftops.