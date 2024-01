O Papa afirma que está “pronto” para um diálogo com o Presidente Milei e que a sua visita à Argentina ainda é “uma hipótese”

o Papa Francisco

Em reportagem para o jornal italiano La Stampa, o Papa também confirmou o encontro que terá com o presidente por ocasião da viagem de Milei ao Vaticano para participar na canonização da que será a primeira santa argentina.“No dia 11 de fevereiro ele comparecerá à canonização de ‘Mamá Antula’, fundadora da Casa de Exercícios Espirituais de Buenos Aires. Antes das canonizações é costume cumprimentar as autoridades na sacristia”, disse o pontífice sobre a saudação protocolar às delegações que participaram da cerimônia na Basílica de São Pedro, no Vaticano.“E também sei que ele pediu um encontro para conversar comigo: aceitei, e é por isso que nos veremos. E estou pronto para iniciar um diálogo, conversar e ouvi-lo”, disse Jorge Bergoglio.Ao ser consultado se se sentia ofendido pelas declarações de Milei durante o processo eleitoral de 2023, o pontífice foi categórico: “não. As palavras na campanha eleitoral vão e vem”."Existe a hipótese argentina, que tenho entre parênteses. A organização da visita ainda não começou", disse ao falar das suas viagens de 2024, entre as quais confirmou uma viagem à Bélgica e outra pela Indonésia, Timor-Leste e Papua Nova Guiné para agosto.