Economia

29-01-2024 19:43 - ECONOMIA

Secretaria de Energia afirma que sistema de transporte de energia elétrica está “saturado” e que é “imprescindível” reajustar preços

A Secretaria de Energia afirmou que o sistema de transportes está “saturado”, com instalações que “atingiram o limite técnico”, o que torna “imprescindível” um reajuste dos preços para as empresas do setor.