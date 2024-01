Governo do presidente Milei destaca que o Banco Central conseguiu comprar US$ 5,8 bilhões em 45 dias de gestão

O porta-voz presidencial, Manuel Adorni

A afirmação foi feita pelo porta-voz presidencial, Manuel Adorni, durante a sua habitual entrevista coletiva diária, onde destacou que “nos primeiros 45 dias da nova administração o Banco Central conseguiu adquirir 5,8 bilhões de dólares”.Da mesma forma, revelou que durante a primeira quinzena de janeiro o turismo estrangeiro gerou receitas de 312 milhões de dólares, o que representou mais 10,5% de dólares gastos no país", em comparação com os primeiros quinze dias de 2023.Por outro lado, Adorni lembrou que “a partir de 10 de fevereiro, cerca de 10 mil pequenas e médias empresas poderão ter acesso ao mercado cambial para saldar dívidas de importação até 500 mil dólares e cancelá-las nos próximos três meses”.Entretanto, sublinhou também que “no total foram revogadas 69 regulamentações que complicavam a vida do sector privado, que tinham a ver com controles e questões burocráticas”, em referência a uma resolução nesse sentido da Secretaria do Comércio, publicada no Diário Oficial.