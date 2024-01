Esportes

29-01-2024 19:37 - ESPORTES

Independiente é o único time grande que venceu na primeira rodada da Copa da Liga Argentina de Futebol

O Independiente, que venceu o seu homônimo Rivadavia de Mendoza por 1 a 0, foi o único time grande do futebol argentino a conquistar a vitória, após disputar a primeira rodada da Copa da Liga, na qual o River empatou em 1 a 1 com o Argentinos Juniors, o Boca Juniors foi 0 a 0 com Platense e o Racing perdeu por 0 a 1 em seu estádio contra o Unión de Santa Fe.