Dez circuitos autoguiados para redescobrir a essência dos bairros de Buenos Aires de bicicleta

Estaçôes Eco-Bike

“Estes circuitos convidam a deixar de lado a selfie e a parar, observar e pensar na cidade onde se vive ou se visita antes de tirar a fotografia, contra a urgência do dia que, por vezes, não permite prestar atenção a lugares, edifícios ou monumentos transitados", informou a Entidade de Turismo da cidade de Buenos Aires.Cada uma das rotas é explicada em mapas interativos que podem ser baixados no site da entidade, e que também detalham a localização dos postos de ecobike, que podem ser utilizadas gratuitamente de segunda a sexta-feira e pagos nos finais de semana, caso não conte com uma mobilidade própria.Um dos roteiros mais visitados é o Paseo del Bajo [Passeio do Baixo], que começa no bairro de Retiro, atravessa os bairros de San Nicolás e Monserrat, expõe o impacto que Puerto Madero teve nos últimos anos e como as megaconstruções se conectam com a reserva ecológica, para depois terminar no bairro antigo de San Telmo.Os mapas dos circuitos com referências, endereços, fotografias e outras atrações próximas, bem como locais e serviços adequados para bicicletas, como lojas de bicicletas, e os endereços das estações de eco-bike oferecidas pelo Governo da Cidade de Buenos Aires, podem ser baixados em https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/turismo-en-barrios/pedaleando