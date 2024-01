Esquel e Trevelin, dois destinos patagônicos com paisagens sonhadas e propostas únicas

Trem turístico patagônico La Trochita

O Parque Nacional Los Alerces é a grande atração turística deste lugar porque em seus quase 263 mil hectares - é o quarto maior do país – guarda uma beleza majestosa de lagos azuis e verdes, rios cristalinos, serras, trilhas que atravessam uma selva valdiviana e árvores longevas.Às margens dos lagos Futalaufquen, Verde e Rivadavia e do rio Arrayanes, é possível realizar diversas atividades como caminhadas, trekking, pesca esportiva e caiaque, além de ter acesso aos serviços como camping e hospedagem, refeitórios e suprimentos.Desde Esquel, outro grande atrativo turístico da região consiste em fazer um pitoresco passeio no conhecido La Trochita, um trem com mais de 100 anos que percorre a paisagem patagônica com uma visão histórica e cultural da região e de seus habitantes.Em Trevelin, as Viñas del Nant y Fall é uma empresa familiar que reúne vinhos, gastronomia, turismo e um acolhedor camping às margens do rio, para viajantes nacionais e internacionais que chegam de casa rodante.Por último, a rota galesa de Trevelin, que convida a descobrir e saborear uma parte da cultura daqueles primeiros colonos que chegaram a este lugar quando a fronteira com o Chile ainda não estava definida, em 1885.