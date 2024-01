Trilhas de Bariloche, propostas de alta e baixa dificuldade que atraem uma legião de turistas

Trilhas de Bariloche

Bariloche oferece caminhadas que duram vários dias e exigem grande preparação devido ao seu nível de dificuldade, mas também possui roteiros de baixa intensidade e curta duração, como o passeio ao Cerrito Llao Llao e Villa Tacul, percursos de aproximadamente uma hora, com vistas do mirante do morro Llao Llao até Villa Tacul.Os visitantes iniciantes no trekking podem optar pela excursão à Bahía López, que consiste em uma caminhada de aproximadamente uma hora que permite a quem a pratica se deslumbrar com os cartões postais do Brazo de la Tristeza, Bahía López e o lado Leste do Cerro Capilla.Outra opção para aproveitar o verão na cidade é o passeio ao Lago Escondido, que se chega após atravessar um caminho pelo Bosque de Coihues, em um percurso que dura cerca de 20 minutos de caminhada.A partir daí você pode continuar até a Bahía de los Troncos e apreciar belas vistas do Cerro López, do Cerro Capilla, da foz da Bahía López e das nascentes do Brazo Tristeza.