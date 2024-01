Emplacamento de motocicletas na Argentina aumenta 9,36% em dezembro e 8,27% em 2023, segundo câmara do setor

Emplacamento de motocicletas na Argentina aumenta 9,36%

Em nota, a entidade informou que as motocicletas “afirmam-se como protagonistas da mobilidade urbana e rural, sendo que cada vez mais pessoas em todo o país aderem às duas rodas, existindo um parque de mais de seis milhões de unidades em todo o território nacional”.Os registros em dezembro mostram um decréscimo de 21,39% face aos de novembro e a Cafam destacou que, apesar de 2023 ter terminado com aumentos de 8,27% face ao nível de 2022 e de 20,9% em comparação com 2021, ainda estão “longe dos máximos históricos".Segundo dados da Cafam, as motos mais vendidas do ano foram de origem nacional, representando mais de 98% do total, tendência que se mantém há vários anos; e os de baixa cilindrada que ocupam o primeiro lugar estão são de 110cc, com um total de 228.858; seguida pelas motocicletas de 150 cc, com 67.863 unidades.