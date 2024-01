Argentina anuncia formalmente que não participará do Brics

O presidente Javier Milei

A carta foi enviada aos presidentes dos cinco países que conformam o bloco: Luis Inácio Lula da Silva (Brasil), Cyril Ramaphosa (África do Sul), Narendra Modi (Índia), Xi Jinping (China) e Vladimir Putin (Rússia).Na nota, afirma-se que “não se considera adequado neste caso participar como membro a partir de 1 de janeiro de 2024, uma vez que muitos eixos da política externa atual diferem do governo anterior”.Com a assinatura do Presidente Javier Milei, a carta explica que “a marca da política externa” da administração La Libertad Avanza (LLA) “difere em muitos aspectos da do Governo anterior”.Além disso, foi divulgado que a carta dirigida a Lula esclarece que, para além da renúncia aos Brics, reafirma-se o “compromisso” do governo nacional com a “intensificação dos laços bilaterais com o seu país, em particular o aumento dos fluxos comerciais e de investimento”.O fórum Brics representa atualmente 36% do PIB mundial e 46% da população do planeta. Em agosto passado, Argentina, Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos (EAU) foram aceitos para fazer parte do grupo a partir de 1º de janeiro de 2024.