Novo sistema de importações, o SEDI, entra em vigor na Argentina

Importações

O porta-voz da presidência, Manuel Adorni, disse ontem em entrevista coletiva que com o fim do SIRA “vai acabar uma burocracia, através da qual um funcionário pode decidir o que pode ser importado e o que não”.O novo SEDI não elimina a necessidade de pagar taxas sobre as importações, mas simplifica o processo de declaração e aprovação. As declarações terão uma única finalidade estatística e, conforme aponta o dispositivo; procurarão ajudar a gerar a matriz de riscos aduaneiros e realizar uma “análise eficiente” das importações, para eventualmente adotar medidas, por exemplo, de defesa comercial, sem que isso signifique “atrasos nos sistemas produtivos”.A Administração Federal de Receitas Públicas (AFIP) e a Secretaria do Comércio formalizaram a revogação do Sistema de Importações da República Argentina (SIRA) e da atual autorização de importação e sua substituição pelo novo Sistema Estatístico de Importações (SEDI), que não exigirá a necessidade de processar licença para remessas destinadas ao consumo.