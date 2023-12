Seleção argentina de futebol Sub-23 volta a treinar antes do Pré-Olímpico na Venezuela

A seleção argentina de futebol Sub-23

Este torneio garantirá às duas melhores seleções da América do Sul uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. As seleções participantes são Argentina, Brasil, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Equador, Peru e Venezuela.A seleção Albiceleste estará no grupo B junto com Uruguai, Chile, Paraguai e Peru, e fará sua estreia no dia 21 de janeiro contra o Paraguai.Os treinos começaram sob as ordens do preparador físico Pablo Blanco, que comandou em campo uma série de exercícios de velocidade e coordenação divididos em três grupos, segundo a AFA.Os jogadores convocados são:-Marco Di Césare, Luciano Gondou e Federico Redondo, do Argentinos Juniors.-Juan Sforza, Ian Glavinocich e Francisco González, do Newell's Old Boys.-Joaquín García e Santiago Castro, do Vélez Sarsfield.-Leandro Brey, Nicolás Valentini, Valentín Barco, Ezequiel Fernández e Cristian Medina, do Boca Juniors.-Lucas Esquivel, do Paranaense, do Brasil.-Ramiro Enrique, do Orlando City, dos Estados Unidos.-Julián Malatini, do Defensa y Justicia.-Rocco Ríos Novo, do Phoenix Rising, dos Estados Unidos.-Gonzalo Luján, do San Lorenzo.-Baltasar Rodríguez e Juan Nardoni, do Racing Club.-Pablo César Solari, do River Plate.-Aaron Quirós, do Banfield.-Pedro De la Vega, do Lanús.-Facundo Farías, do Inter Miami, dos Estados Unidos.-Thiago Almada, do Atlanta United, dos Estados Unidos.-Fabricio Iacovich, do Estudiantes (La Plata).