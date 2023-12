Turismo

28-12-2023 10:32

As cidades patagônicas Esquel e Trevelin lançaram conjuntamente a temporada de verão 2024

As cidades patagônicas de Esquel e Trevelin se uniram para lançar oficialmente a temporada de verão 2024 e participaram do evento os prefeitos de ambas as cidades, autoridades municipais e autoridades da província de Chubut, que destacaram o trabalho para “uma agenda comum”.