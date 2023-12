Seis circuitos gratuitos para conhecer personalidades nacionais e internacionais nascidas na cidade de Rosario

Rosario: circuitos gratuitos para conhecer personalidades nacionais e internacionais

Em 2016, a cidade lançou o aplicativo Rosario Turismo (em espanhol, inglês e português) “com o intuito de gerar uma ferramenta tecnológica destinada a valorizar a identidade local” e “recuperar personalidades ou espaços e suas histórias como parte do patrimônio da cidade”, informou a Secretaria de Turismo local.Quanto aos circuitos de personalidade, os de “Che” Guevara e do escritor e comediante Roberto Fontanarrosa foram os primeiros, mas neste momento o circuito mais solicitado é o de Messi. Durante a Copa do Mundo chegaram jornalistas e pessoas de todo o mundo e pediram guias para poder fazer isso, informou o município.Abaixo estão os circuitos mais populares:Circuito Lionel Messi: São 12 locais que o têm como protagonista nas histórias que relembram seus gols e dribles surpreendentes na mais tenra idade, seu casamento com Antonella Rocuzzo e os murais que o homenageiam.Circuito "Che" Guevara: outra figura de renome mundial nascida em Rosario e os rosarinos o lembram com um percorrido pelos lugares que ele passou e que hoje são o ponto de partida de "Os Caminhos do Che", um percorrido mundial que une o lugares que foram o cenário de diferentes momentos de sua vida.(Mais informações em: www.https://www.rosario.tur.ar/)