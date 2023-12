Governo argentino anuncia auditoria dos programas sociais e envia projetos ao Congresso em forma “iminente”

O presidente Javier Milei

O presidente Javier Milei liderou uma nova reunião de gabinete em que se trabalharam, entre outros pontos, sobre a análise das iniciativas legislativas promovidas pelo Executivo e sobre as alternativas que irá supor a marcha anunciada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT) e outras organizações para rejeitar o decreto da necessidade e urgência de desregulamentação da economia.Isto foi confirmado em entrevista coletiva pelo porta-voz presidencial Manuel Adorni, que detalhou parte da agenda levada a cabo pela equipe governamental do partido La Libertad Avanza (LLA).O porta-voz fez referência à agenda das sessões extraordinárias, confirmou que estão trabalhando para afinar os últimos detalhes dos projetos e apelou, em nome da Casa Rosada, à "boa vontade" dos deputados e senadores para que "estejam à altura das circunstâncias" e não "obstaculizem" as mudanças colocando "pedras no caminho".Na noite da última sexta-feira, o chefe de Estado convocou sessões extraordinárias do Parlamento. O Congresso realiza sessões ordinárias entre 1º de março e 30 de novembro, e somente o Presidente tem o poder de convocar sessões extraordinárias, com agenda previamente definida.A convocação inclui onze projetos de lei que Milei considera fundamentais para sua gestão, entre os quais se destacam a reforma do Estado e as mudanças no regime do Imposto de Renda.Por outro lado, a Justiça Federal investiga uma suposta fraude na concessão de benefícios do programa Potenciar Trabalho e em relação a isso o Ministério Público determinou que mais de 8 mil servidores públicos em dez províncias recebem o programa, algo que é incompatível.