Bariloche: três refúgios para contemplar as geleiras de Pampa Linda

Refúgios em Bariloche

Este circuito de refúgios, que cativa ano após ano milhares de pessoas experientes e muitas outras motivadas pela curiosidade e objetivos de autoaperfeiçoamento, distingue-se por apresentar em um de seus trechos uma vegetação diferente das tradicionais florestas de coihues e por ter uma das montanhas mais altas.O caminho mais longo é o que leva ao refúgio Otto Meiling, uma construção em concreto armado e madeira, com telhado de duas águas e algo que lembra a própria casa, que se aproxima depois de uns 14 quilômetros de caminhada e pouco mais de 1.000 metros de altitude.O outro refúgio é o de Laguna Ilón, um moderno camping com base de cúpulas, com acesso após oito quilómetros de caminhada, com um trecho de subida íngreme, e é a porta de entrada para a Mirada del Doctor, que oferece um impressionante observatório panorâmico do Lago.O refúgio Rocca é o mais novo refúgio e é alcançado após uma caminhada de 14 quilômetros sem grandes dificuldades e com vistas incríveis do Cerro Constitución, dos picos argentino e chileno do Tronador e da geleira Frías, para citar apenas alguns exemplos.Entre os passeios que podem ser feitos a partir deste ponto, destaca-se o Paseo de las Cascadas, um caminho curto, de cerca de 15 minutos, que conduz a um plano muito grande que se encontra abaixo da encosta abrupta da serra do Tronador, que separa da geleira Alerce.