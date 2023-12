Presidente Milei manifesta esperança em poder “reconstruir” o país em 2024

O presidente Javier Milei

"Sei que vocês trabalham aqui. Queria apenas desejar-lhes um Feliz Natal, que terminem bem o ano. Vamos tentar fazer de 2024 um ano em que possamos começar a reconstruir a Argentina. Muito obrigado e parabéns. Vou continuar trabalhando”, disse Milei em breve evento realizado no Salão dos Povos Indígenas da Casa Rosada.Questionado sobre se vai manter o plano de desregulamentação da economia, anunciado esta semana através de um DNU (Decreto de Necessidade e Urgência), o Presidente afirmou: “Absolutamente”."Vamos conseguir. Vamos avançar. Estamos colocando todas as nossas forças e fazendo tudo o que é necessário para sairmos desta o mais rápido possível", desejou sobre o futuro do país.