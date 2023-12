“A Argentina cumprirá seus compromissos”, afirma porta-voz presidencial sobre processo de estatização da YPF

O porta-voz da Presidência Nacional, Manuel Adorni

“A Argentina cumprirá seus compromissos e sempre respeitará seus contratos, e sempre respeitará a decisão da justiça em toda ordem e em todas as circunstâncias, por isso estamos analisando os caminhos”, disse Adorni em entrevista coletiva na Casa do Governo.A juíza Loretta Prezka, do Tribunal do Distrito Sul de Nova York, decidiu imediatamente que não concederá à Argentina a prorrogação de 30 dias que havia solicitado para apresentar garantias no processo de estatização da YPF, portanto, a partir de 10 de janeiro, começará uma nova etapa onde, caso o país não reunir previamente as garantias correspondentes, poderá eventualmente tornar-se suscetível de penhoras no estrangeiro.Por sua vez, o ex-procurador do Tesouro, Sebastián Soler, disse que “no processo da YPF, a atribuição da juíza Preska de confiscar bens argentinos, é muito mais limitada pela regulamentação Foreign Sovereign Immunities Act dos EUA, do que nos processos sobre os títulos em moratória de 2001”, explicou por meio de sua conta na X.O processo de estatização da petrolífera começou em 2015, após a falência do Grupo Petersen, que entrou na YPF através do ex-presidente Néstor Kirchner. A Burford Capital, fundo especializado neste tipo de litígio, que comprou na Espanha o direito de litigar da Petersen Energía Inversora e da Petersen Energía, para poder apresentar ações na justiça contra a Argentina.