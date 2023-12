Governo argentino denuncia 14 organizações sociais por “extorsão” e “fraude”

Protesto de organizações sociais

A informação foi dada pelo porta-voz da presidência, Manuel Adorni, em entrevista coletiva na Casa Rosada, na qual especificou que identificaram 14 organizações sociais - entre elas o Polo Obrero, a Corriente Clasista y Combativa e o Movimiento Evita - entre os participantes do dia de protesto da última quarta-feira, que convergiu na Plaza de Mayo.Neste contexto, Adorni revelou que as despesas pelas operações de segurança por ocasião da marcha realizada naquele dia nas ruas chegaram a 60 milhões de pesos e, em linha com o que foi afirmado ontem, indicou que "essa conta será repassada aos movimentos sociais” para arcar com esse custo.O porta-voz especificou que na marcha da última quarta-feira na Praça de Maio, no âmbito da aplicação do protocolo de ordem pública, “foram identificadas 14 organizações sociais envolvidas”.As denúncias, apresentadas na Justiça Federal pelo “crime de extorsão e fraude ao Estado no gerenciamento de programas sociais”, cabe ao tribunal do juiz Sebastián Casanello, o qual delegou a investigação na Promotoria Federal 11 a cargo do promotor Gerardo Pollicita.