Economia

26-12-2023 11:11 - ECONOMIA

União Industrial Argentina destaca modificação das leis trabalhistas

O presidente da União Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, destacou as modificações no regime trabalhista incluídas no DNU 70/2023 estabelecido pelo Governo Argentino, embora tenha evitado comentar sua institucionalidade, bem como outras disposições que dizem respeito à indústria, como a revogação da Lei de Compre Nacional.