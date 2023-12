Presidente Milei apresentou Decreto de Necessidade e Urgência com 366 artigos para uma profunda desregulamentação econômica e do Estado

Presidente Milei apresentou profunda desregulamentação econômica e do Estado

Ao dar uma mensagem na rede nacional, Milei garantiu que o DNU “contém as reformas que vão começar a desbloquear o enquadramento jurídico e institucional opressivo” e desta forma começa o “caminho de reconstrução” do país depois da “enorme crise herdada".O DNU 70/2023 declara no seu artigo primeiro “a emergência pública em matéria econômica, financeira, fiscal, administrativa, previdenciária, tarifária, sanitária e social até 31 de dezembro de 2025”. No seu segundo artigo, determina a “desregulamentação do comércio, dos serviços e da indústria em todo o território nacional” e confere ao Estado o poder de promover “um sistema econômico baseado em decisões livres”.Além disso, com o objetivo de alcançar a “inserção no mundo”, o Poder Executivo “desenvolverá e/ou ditará todas as regulamentações necessárias para a adoção de padrões internacionais relativos ao comércio de bens e serviços”.O decreto também contém medidas como a revogação da Lei de Aluguéis e da Lei de Abastecimento, entre centenas de dispositivos. Da mesma forma, inclui a revogação de leis como “gôndolas, Compre Nacional, observatório de preços, as leis de promoção industrial e de promoção comercial”, disse o Presidente.O DNU contém também a eliminação das regulamentações que “impedem a privatização das empresas públicas” e do “regime das sociedades do Estado”, para avançar no sentido da “transformação de todas as empresas do Estado para a sua posterior privatização”.