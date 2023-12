Decreto presidencial: Empresas estatais são transformadas em sociedades anônimas

Empresas estatais são transformadas em sociedades anônimas

O Capítulo II do DNU refere-se à “transformação de empresas do Estado em Sociedades Anônimas”. O artigo 48.º estabelece que “as sociedades ou empresas com participação do Estado, qualquer que seja o tipo ou forma societária adotada, serão transformadas em Sociedades Anônimas”.“Esta disposição inclui as empresas do Estado que não tenham forma jurídica societária, as Sociedades do Estado, as Sociedades Anônimas com participação majoritária do Estado, as Sociedades de Economia Mista e todas as outras organizações societárias em que o Estado Nacional tenha participação no capital ou na constituição de das decisões societárias e não estivessem constituídas como sociedades anônimas”, explica a norma.O artigo 50 também estabelece que “as empresas nas quais o Estado Nacional seja acionista não gozarão de qualquer prerrogativa de direito público, nem o Estado Nacional poderá proporcionar vantagens na contratação ou na compra de bens e serviços, nem priorizar ou conceder benefícios de qualquer tipo, alcance ou caráter de qualquer relação jurídica em que intervenha”.O artigo 51 indica os prazos de aplicação: “Fica estabelecido um prazo máximo de transição de 180 dias a partir da emissão deste documento para que a autoridade de aplicação proceda à aplicação do artigo 48 e ao registo das sociedades transformadas nos Registos Públicos de Comércio que corresponder".Finalmente, sustenta que “a Lei nº 24.156 e demais regulamentos de controle do setor público somente serão aplicáveis quando, nas Sociedades Anônimas, resultantes da transformação ora determinada, o Estado tiver participação majoritária”.