Governo argentino autoriza que clubes de futebol possam se transformar em sociedades anônimas

Governo autoriza que clubes de futebol possam se transformar em sociedades anônimas

“Modificação da lei de sociedades para que os clubes de futebol possam tornar-se sociedades anônimas se assim o desejarem”, diz o ponto 27 das 30 reformas que o presidente Milei anunciou na televisão por rede nacional.O artigo 334 do DNU altera a lei de esportes e estabelece que “são consideradas associações civis esportivas integrantes do Sistema Institucional do Esporte e a Atividade Física”.Em primeiro lugar, menciona “as pessoas jurídicas previstas no artigo 168 do Código Civil e Comercial da Nação, que tenham por objeto a prática, o desenvolvimento, a manutenção, a organização ou a representação do esporte e da atividade física, de acordo com os princípios gerais previstos no Capítulo I desta lei e atendem às características indicadas nos artigos 20 e 20 bis”.Em segundo lugar, menciona as “pessoas jurídicas constituídas como sociedades anônimas regulamentadas no inciso V da Lei nº 19.550 e suas alterações, que tenham por objeto social a prática, o desenvolvimento, a manutenção, a organização ou a representação do esporte e da atividade física, nos termos dos princípios gerais estabelecidos no Capítulo I desta lei”.