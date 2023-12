Decreto presidencial altera regime trabalhista: período probatório de 8 meses, alterações em indenizações, e demissão por ocupação ou bloqueios

Novo regime trabalhista

“O contrato de trabalho por tempo indeterminado, com exceção do referido no artigo 96, será entendido celebrado a título probatório durante os primeiros oito (8) meses de vigência. Qualquer uma das partes poderá extinguir a relação durante esse período sem justa causa, sem direito a indemnização pela extinção, mas com a obrigação de aviso prévio nos termos do disposto nos artigos 231 e 232", refere a norma.Entretanto, no artigo 80, modificam-se as “justas causas” de demissão e indica-se que “a participação em bloqueios ou ocupações de estabelecimento constitui grave lesão trabalhista; presume-se a existência de injúria grave quando, durante uma medida de ação direta, é afetada a liberdade de trabalho de quem não adere à medida de força, através de atos, fatos, intimidações ou ameaças; e for impedida ou obstruída total ou parcialmente a entrada ou saída de pessoas e/ou coisas ao estabelecimento”.Além disso, o cálculo da indenização é modificado: “Nos casos de demissão ordenada pelo empregador sem justa causa, com ou sem aviso prévio e decorrido o período probatório, o trabalhador deverá receber uma indenização equivalente a um mês de salário por cada ano de serviço ou fração superior a 3 meses, tomando como base de cálculo a melhor remuneração mensal, normal e habitual auferida durante o último ano ou durante o tempo de prestação de serviços se esta for inferior", refere a norma.Como novidade, o DNU determina a possibilidade dos empregadores "poderem optar por contratar, às suas custas, um sistema privado de capitalização, para pagarem a indenização prevista neste artigo e/ou o montante que for livremente acordado entre as partes na presunção de desligamento por acordo mútuo”.