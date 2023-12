Consumo de eletricidade diminui 2,5% em termos homólogos em novembro

Consumo de eletricidade diminui 2,5% en novembro

“Novembro apresentou uma diminuição na procura de energia elétrica de 2,5%, atingindo 11.040,7 GWh, com temperaturas inferiores às registadas no ano anterior”, afirmou a entidade. Na comparação com outubro (10.453,9 GWh), o mês passado apresentou crescimento de 5,6%, acrescentou a Fundação.A Fundelec destacou que a procura residencial no mês passado teve uma queda de 3% face ao mesmo mês do ano passado, a procura comercial caiu 0,7% e a procura industrial registou uma queda de 3,7%.Com estas variações, a procura residencial passou a representar 44% do total, a procura comercial 29% e a industrial o restante 27%. Por outro lado, foi registrada uma potência máxima de 24.791 MW na terça-feira, 28 de novembro, às 15h40, longe do recorde de 29.105 MW de 13 de março deste ano.