River Plate e Rosario Central definem o Troféu dos Campeões em Santiago del Estero

River Plate e Rosario Central definem o Troféu dos Campeões

A partida será disputada a partir das 21h, horário da Argentina, no Estádio Madre de Ciudades, na província de Santiago del Estero, será arbitrada por Facundo Tello, Héctor Paletta no VAR e Lucas Novelli no AVAR e a transmissão será feita pelo canal de tv a cabo TNT Sports e ESPN Premium.Caso o troféu não tenha vencedor ao final dos 90 minutos regulamentares, será decidido na prorrogação de meia hora ou na disputa de pênaltis, se necessário.Esta será a terceira edição da competição. O River venceu a primeira em 2021 na final contra o Colón de Santa Fe e o Racing venceu o Boca Juniors na segunda, no ano passado.Formações Prováveis:River Plate: Franco Armani; Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Rogelio Funes Mori e Enzo Díaz; Enzo Pérez e Nicolás De la Cruz; Pablo Solari, Facundo Colidio e Esequiel Barco; Miguel Ángel Borja. DT: Martín Demichelis.Rosario Central: Jorge Broun; Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Carlos Quintana e Agustín Sández; Kevin Ortiz e Tomás O'Connor; Maximiliano Lovera e Agustín Toledo, Ignacio Malcorra e Jaminton Campaz; Luca Martínez Dupuy. DT: Miguel Ángel Russo.Estádio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero). TV: TNT Sports e ESPN Premium.