Argentina: consumo de bens e serviços diminuiu 4,1% em termos anuais em novembro, diz Câmara de Comércio

Argentina: consumo de bens e serviços diminuiu 4,1%

Isto, por sua vez, significou uma contração ajustada sazonalmente de 6,9% face ao mês anterior, com a qual o indicador “apresentou uma forte contração devido à aceleração da inflação e à queda do poder de compra”.Ao analisar o desempenho de alguns itens particulares, observa-se uma dinâmica heterogênea de crescimento e queda anual em relação aos valores de novembro de 2022, dependendo do setor analisado.Sobre o setor habitação, aluguéis e serviços públicos, o referido apresentou um aumento homólogo estimado de 1,2% em novembro deste ano, o que é explicado principalmente por um mês com temperaturas mais baixas do que no mesmo mês do ano passado.O IC acumula um crescimento homólogo de 3,4% nos primeiros onze meses do ano, embora, em termos absolutos, a perda de dinamismo observada nos últimos meses continuou se aprofundando. Em novembro de 2023, a inflação mensal foi de 12,8%, com taxa anual de 160,9% e taxa anual acumulada de 148,2%.