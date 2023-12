Preços no atacado aumentaram 11,1% em novembro e construção 11,3% na Argentina

Preços no atacado aumentaram 11,1% em novembro

Desta forma, até o momento deste ano, os preços no atacado acumularam um aumento de 144,3% e o custo da construção 148%. Enquanto isso, nos últimos 12 meses, ou seja, entre novembro deste ano e o mesmo mês de 2022, os preços no atacado aumentaram 159,3% e o custo da Construção 158,7%.Com essas informações, o Indec concluiu a divulgação dos Índices de Preços que começou na quarta-feira da semana passada, quando divulgou a inflação no varejo (Custo de Vida) que subiu 12,8% em novembro, 148,2% até agora neste ano e 160,9% nos últimos doze meses.Entre os produtos atacadistas, em novembro houve aumentos de 7,6% em Produtos Primários; 12,2% em Fabricados; 10,9% em Importados; e 10,2% em eletricidade.Em relação ao custo da construção, em novembro houve aumento de 12,8% em Materiais; 9,7% na mão de obra; e 9,9% em Despesas Gerais.