Produção de aço na Argentina de novembro cai 10% em comparação com o mesmo mês do ano passado

Produção de aço

A queda foi semelhante (precisamente 9,9%) face ao mês anterior (outubro), embora a produção de laminados, em um mês, tenha registado uma diminuição ainda maior: 13,2%, destaca a informação.O setor da construção também apresentou uma queda acentuada durante o mês de novembro: as vendas de cimento caíram 9,5% em comparação com outubro e 10,8% na comparação ano-a-ano.Por seu turno, o setor do automóvel apresentou um aumento de 8,9% face ao mês anterior e de 6% face ao mesmo mês do ano passado. O comunicado da CAA acrescenta que as máquinas e alfaias agrícolas, igual que o setor energético, continuam sem grandes alterações, embora com boas expectativas para a colheita.