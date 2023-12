Megadeth adiciona uma segunda data na Argentina devido aos ingressos esgotados

A banda americana Megadeth

O grupo liderado por Dave Mustaine retornará à Argentina como parte de sua turnê mundial “Crush the World Tour” e 30 anos após sua primeira visita, quando nasceu o romance com o público local. Os ingressos para o segundo show do Megadeth na Argentina estarão disponíveis a partir de hoje no site oficial do estádio.Os fãs argentinos criaram um famoso refrão que anima a banda durante a introdução do clássico "Symphony of Destruction", algo que se espalhou por outros países e ainda surpreende o próprio Mustaine.A atual turnê do Megadeth foi promovida pelo lançamento em setembro de 2022 do disco "The Sick, The Dying...And Dead!", o primeiro desde 2016, lançado depois que Mustaine conseguiu superar o câncer de garganta diagnosticado em 2019.