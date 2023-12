Copa Argentina: Boca estreia com Central Norte e River com Excursionistas

La Bombonera, o estádio do Boca Juniors,

A modificação mais importante para a Copa Argentina de 2024 tem a ver com os clássicos, que desta vez ficarão em lados diferentes da tabela, então Boca e River, Independiente e Racing ou San Lorenzo e Huracán, por exemplo, só poderiam se cruzar em uma hipotética final.Boca, San Lorenzo e Independiente ficarão do mesmo lado do sorteio, enquanto River e Racing disputarão a outra chave.O formato permanecerá o mesmo das últimas edições, com 64 equipes que disputarão em partida única, em campo neutro, a partir da fase 32avos de final.A Copa Argentina tem como maior vencedor o Boca Juniors, que a conquistou quatro vezes: 1969, 2012, 2015 e 2020; enquanto o segundo time que mais conquistou títulos na história é o River Plate, com três torneios: 2016, 2017 e 2019.