Um novo mural dedicado a Messi comemora o aniversário da Argentina campeã do mundo

Novo mural dedicado a Messi em Buenos Aires

No primeiro aniversário da vitória da seleção argentina comandada por Lionel Scaloni na Copa do Mundo, o artista que eternizou Messi “com o punho erguido no meio do campo de batalha” comemora a proeza e diz: “Dito e feito, vencemos e aqui estamos inaugurando esta obra".“Quis retratar esses guerreiros no campo de batalha, no momento certo em que arriscam tudo”, conclui sobre seu mais recente mural, já com vista para o povo argentino, que tem 35 metros de altura e 15 metros de largura.Sobre o trabalho de produção anterior, ele detalha: “Fizemos algumas maquetes do mural, selecionamos fotos. Essa foi a minha preferida pelo paralelismo que encontrava com a figura de Diego Maradona. E Lionel gostou e aprovou. De algum modo ele participou da eleição e aqui estamos pintando", recria.No marco de um novo aniversário de nascimento de Diego Armando Maradona, Ron eternizou sua figura no maior mural criado até hoje em homenagem ao jogador 10. A obra, que tem 45 metros de largura por 40 metros de altura, está localizada na Avenida San Juan, quase esquina com a rua Solís, também na cidade de Buenos Aires.No passado dia 30 de outubro, quando inauguraram a obra de Maradona, surgiu a oportunidade de pintar Messi e - juntamente com os patrocinadores - Ron decidiu que, se Lionel ganhasse a terceira taça, iriam repetir a história um ano antes da final do Qatar. Ambos os murais tiveram a aprovação oficial da família de Maradona e do próprio Lionel Messi.