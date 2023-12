Visita oficial: autoridade dos EUA parabeniza compromisso do governo argentino em restaurar a estabilidade econômica

O subsecretário de Assuntos Internacionais dos EUA, Jay Shambaugh

No âmbito da visita oficial de uma delegação do Tesouro dos EUA, Shambaugh manteve reuniões com os principais funcionários da administração do presidente argentino Javier Milei, entre os quais estava o Ministro-chefe da Casa Civil, Nicolas Posse; o Ministro da Economia, Luis Caputo; o chefe da pasta do Interior, Guillermo Francos; e o presidente do Banco Central, Santiago Bausili.O comunicado de imprensa também detalhou que o responsável norte-americano conversou com autoridades argentinas sobre “a importância de se concentrar em manter o apoio aos mais vulneráveis durante o difícil processo de ajustamento”.O eventual apoio do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, representaria um forte apoio ao ajuste promovido pelo Governo argentino, que durante a primeira semana gerou efeitos positivos como a queda da diferença entre o dólar oficial e o paralelo, o aumento dos títulos e a baixa do risco-país.As autoridades norte-americanas também serão informadas sobre o plano de desregulamentação da economia que fará parte do pacote de leis que será encaminhado ao Congresso, que inclui uma série de mudanças para modernizar as transações e tornar mais ágil as operações de empresas e indivíduos.Outra questão que o Governo argentino pretende redirecionar rapidamente é a relação com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e, nesse sentido, a opinião de Shambaugh seria vital, já que é o chefe político das autoridades da entidade multilateral.