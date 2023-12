Figura do basquete Manu Ginobili à frente de arrecadação solidária para sua cidade, Bahía Blanca, após uma tempestade que deixou 13 mortos

Emanuel Ginóbili

“Não há necessidade de contar o que Bahía Blanca viveu neste fim de semana, com consequências lamentáveis. Um grupo de esportistas e artistas locais nos unimos para tentar canalizar doações de todo o país e também do exterior para levá-las a quem mais precisa", disse Ginobili, múltiplo campeão da NBA, a maior liga de basquete do mundo, em sua conta na rede social X.“Deixamos os dados bancários para doações em dinheiro e também para doar produtos que o Município está pedindo. Muito obrigado a todos, este é o momento em que mais temos que trabalhar em equipe e colaborar com quem está passando por dificuldades", concluiu.As contribuições poderão ser feitas por transferência bancária para a conta CVU: 00000079-00307089009468, alias: DONA.FUERZA.BAHIA. As doações em espécie devem ser enviadas ao Dow Center Bahía Blanca em Martiniano Rodríguez 4985, B8000, Bahía Blanca, Província de Buenos Aires.13 pessoas morreram no sábado, quando parte da estrutura do clube Bahiense del Norte desabou devido a uma forte tempestade de vento e chuva, enquanto 14 foram hospitalizadas em estado grave e outras sofreram ferimentos em diferentes bairros da cidade devido aos efeitos do fenômeno meteorológico.