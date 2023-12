Argentina lança selos postais comemorativos da Copa do Mundo Catar 2022

Selos postais comemorativos da Copa do Mundo Catar 2022

O pack filatélico de edição limitada inclui um selo postal redondo comemorativo da Copa do Mundo, dois selos com composições fotográficas da equipe em ação e uma folha de blocos que capta a equipe no momento da vitória.Contém também um cartão com três selos postais com imagens dos jogadores e detalhes dos jogos disputados até a conquista da Copa do Mundo, além de um livro que narra os jogos disputados pela seleção.Representados em um pequeno retângulo de papel com bordas recortadas, os selos postais tornaram-se ferramentas de divulgação turística, pois revelam imagens de paisagens, monumentos, características geográficas ou reservas naturais.O pack está disponível para a venda no markplace dos correios, visitando www.correocompras.com.ar, e nas filiais de todo o país.