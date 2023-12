Governo envia apoio e forças federais para a cidade de Bahía Blanca que sofreu uma tempestade com 13 mortes

Tempestade em Bahía Blanca

O anúncio foi feito pelo porta-voz presidencial, Manuel Adorni, o qual detalhou que a companhia estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), com o "objetivo de garantir o fornecimento de energia, está enviando um posto de serviço móvel para colocar onde o Comitê local de Emergência decidir".O porta-voz afirmou ainda que foram enviadas “5 equipes com 37 mil litros de combustível cada” para “abastecer geradores que precisem combustível adicional”, além de contemplar a “possibilidade de importar combustível do Brasil, em virtude de poder abastecer os geradores que requeiram energia", e reiterou que o "trabalho operacional" de assistência permanecerá nas mãos do governo provincial e dos municípios da região.Nesse sentido, lembrou que ontem o Presidente Javier Milei esteve presente em Bahía Blanca acompanhado dos Ministros da Defesa, Luis Petri; do Interior, Guillermo Francos; e do Capital Humano, Sandra Pettovello, para “conhecer mais sobre o trabalho realizado e claro, ver o estado da situação”.O porta-voz afirmou que o “trabalho operacional continuará nas mãos do governo provincial e dos diferentes municípios” e acrescentou que embora “não tenha sido recebido nenhum pedido de ajuda financeira” da cidade de Bahía Blanca, caso seja necessária assistência “específica” será “analisada individualmente” pelo governo nacional.