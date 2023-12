Governo argentino reafirma que quem cortar ruas e estradas poderá perder programas sociais

A ministra do Capital Humano, Sandra Pettovello

“Os únicos que não vão cobrar o benefício social são aqueles que participarem da marcha e cortarem as ruas. O presidente (Javier Milei) já disse: quem corta não recebe”, afirmou Pettovello em uma breve mensagem de vídeo, transmitida pelas redes sociais do ministério.A advertência de Pettovello se soma ao lançamento do protocolo de segurança com o qual o Governo argentino pretende garantir a livre circulação das pessoas perante os piquetes ou bloqueios de ruas e avenidas.A ministra anunciou também que o Governo vai começar a “auditar todas as organizações que entreguem planos sociais”, sendo aberto “um processo de eliminação da intermediação”, e que os “atestados de comparecimento dados pelas organizações sociais” vão ser eliminados.“Por outro lado, queremos dar tranquilidade aos beneficiários dos programas. Eles devem saber que ninguém pode forçá-los a comparecer a uma marcha com a ameaça de cancelar o programa. Por esse motivo, ficará suspenso o controle dos atestados de comparecimento entregues pelas organizações sociais" aos manifestantes, acrescentou.Nesse sentido, a ministra destacou a decisão do Governo de “duplicar o Abono Universal por Filho (AUH) e aumentar o Cartão Alimentar em 50%”. “Estamos trabalhando para que todos os cidadãos possam recuperar a dignidade do trabalho, a autonomia e a liberdade”, afirmou.