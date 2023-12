O craque Juan Román Riquelme é o novo presidente do Boca Juniors

Juan Roman Riquelme

O presidente da Nação, Javier Milei, sócio ativo 76.296 do clube, votou na eleição que ia ser realizada no dia 2 de Dezembro, que depois passou para domingo 3 e finalmente ocorreu neste domingo 17, após sucessivas reclamações da oposição perante a justiça ordinária. Dos 13.364 sócios contestados pela oposição, 6.800 finalmente votaram, supervisionados por um observador.Desta forma, Riquelme tornou-se o terceiro presidente do Boca que foi jogador do clube, precedido pelo uruguaio Luis Cerezo, em 1905, e José Alfredo López, em 1946. O renomado ex-futebolista e Jorge Ameal inverteram seus cargos na chapa destas eleições.As eleições em Boca Juniors também significaram um novo recorde com a participação de 43.367 eleitores, de um total de 94.188 sócios habilitados para fazê-lo, sendo o maior número de eleitores da história do futebol argentino e o terceiro do mundo, atrás dos 57.088 em 2010 e 55.611 em 2021, nas duas eleições do Barcelona, na Espanha.Atrás dela no futebol argentino está o registro das eleições de 2021 no River Plate, com 19.833. De modo que cerca de 10 mil torcedores tiveram motivos para comemorar como fizeram no próprio estádio do Boca, depois que Ibarra reconheceu que o ídolo do futebol Riquelme é também o máximo líder “xeneize” a partir de hoje e durante quatro anos.