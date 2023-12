“Expectativas muito altas” para o verão no centro montanhoso Patagônico de Chapelco

Cerro Chapelco, Neuquén (Patagônia)

“Temos expectativas muito elevadas para o verão de 2024, a partir de 5 de janeiro, quando serão possíveis atividades como o escorregador gigante de 700 metros, vários circuitos de descida, passeios a cavalo, caminhadas e muitas outras, para que as famílias possam vir desfrutar”, disse o gerente comercial do Chapelco Sky Resort, Juan Pablo Padial.Durante a temporada de verão, as subidas são feitas por teleférico com cadeira ou teleférico com cabine, dependendo da atividade escolhida. Entre as propostas de verão, Chapelco oferece o Bike Park: sete circuitos de diferentes dificuldades para todos os níveis, que podem ser desfrutados de forma ilimitada.Os fãs da escalada terão o setor arena, um desafio de dois muros de oito metros de altura que são escalados com arnês e elementos de segurança controlados pelo responsável do setor.A tirolesa é outra das atividades prediletas dos visitantes, que poderão experimentar – a partir dos 5 anos – a sensação de voar em uma descida de aproximadamente 100 metros. Para mais informações, visite a página www.chapelco.com.