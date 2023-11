Vice-presidenta eleita da Argentina afirma que os ministros serão confirmados “a partir do dia 10 de dezembro”

A vice-presidenta eleita da Argentina, Victoria Villarruel

“É normal que exista muita expectativa sobre quem serão os ministros e o novo Governo. Os anúncios serão feitos a partir do dia 10 de dezembro. A decisão de transmitir isso é do presidente Milei”, disse Villarruel em declarações à imprensa, depois de visitar o Departamento Central da Polícia Federal."Não falei nas últimas horas com Bullrich. Estamos contra o relógio em todas as áreas, mas isso não significa nenhum gesto em particular. Estamos todos trabalhando e nos reunindo. Certamente hoje falarei com ela", acrescentou Villarruel quando perguntada pela ex-candidata presidencial do partido PRO, a qual provavelmente ocupará o cargo de Ministra da pasta de Segurança.Além disso, Villarruel destacou que “é a primeira vez que um vice-presidente vem ao Departamento Central” e disse que seria positivo “gerar um novo costume” para o envolvimento dos mandatários.“Nos próximos dias a nossa administração tomará decisões muito importantes sobre o futuro da casa das províncias, que é o Senado”, antecipou Villarruel, que esta semana se reuniu com a vice-presidenta Cristina Fernández de Kirchner.Nesse sentido, destacou que mantém reuniões com "muitos senadores", entrando em "contato com as diferentes províncias" e relativamente à Presidência provisória da Câmara Alta disse confiar que "os costumes estabelecidos para o funcionamento do Senado serão mantidos".