27-11-2023

Vendas nos supermercados argentinos em setembro aumentaram 3,8% na medição ano a ano

As vendas nos supermercados aumentaram 3,8% durante o mês de setembro em comparação com o mesmo mês do ano passado, enquanto nos comércios atacadistas o aumento foi de 14,9% no mesmo período, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).