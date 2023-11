Consumo de bens e serviços recua 1,5% na medição ano a ano de outubro, segundo a Câmara de Comércio da Argentina

Consumo de bens e serviços recua 1,5% na Argentina

Isto, por sua vez, implicou uma contração sazonalizada de 4,3% face ao mês anterior, apesar de um “fraco abrandamento inflacionista e das medidas de incentivo ao consumo”, aplicadas pelo Governo, como o programa Compre sem IVA, referiu a CAC em comunicado.Assim, outubro passou a ser “o quarto mês consecutivo com variação mensal negativa e o primeiro com variação homóloga (interanual) negativa do ano”, explicou.Os setores de transportes e habitação apresentaram sinais positivos em termos homólogos no décimo mês do ano, com aumentos de 11,8% e 4,7%, respectivamente.“Desta forma, o IC acumula um crescimento de 3,2% ano a ano nos primeiros 10 meses do ano, embora, em termos absolutos, a perda de dinamismo verificada nos últimos meses continuaria se acentuando”, analisou a CAC.