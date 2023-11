Unidades para o trem solar turístico Quebrada de Humahuaca chegaram ao destino

Trem solar turístico Quebrada de Humahuaca

Volcán, localizado 42 quilômetros ao norte da capital provincial, é o pórtico sul da Quebrada de Humahuaca, de onde começará a operar a formação ferroviária a partir “dos primeiros dias de dezembro”, informou o governo de Jujuy.O sistema do trem é 100% sustentável e elogiado por ser “o primeiro em seu tipo na América Latina”, com duas duplas com capacidade para 70 passageiros sentados, que poderão viajar entre as localidades de Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará e Tilcara.As obras do trem turístico Quebrada de Humahuaca, iniciadas em 2017, fazem parte de um projeto maior de três fases, que inclui a recuperação de um total de 300 quilômetros de via férrea entre San Salvador de Jujuy e La Quiaca, com vista a restabelecer a conexão com a Bolívia.Por último, o governo provincial considerou que o iminente retorno do trem de Jujuy “proporcionará uma nova atracção para a oferta turística local e regional, posicionando a província entre os mais sofisticados centros receptivos e distributivos do turismo à escala mundial”.